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Басманный суд отправил в СИЗО экс-губернатора Рязанской области

Бывший чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере в виде денег и иного имущества, он отправлен в СИЗО на два месяца.
Елизавета Кондрикова 2024-12-12 23:36:54
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru Globallookpress © Видео: moscowcourts, Telegram

Бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова арестовали за получение взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе московских судов. Решение вынес столичный Басманный суд, экс-чиновника отправили в СИЗО на два месяца.

«По версии следствия, Любимов Н.В. получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом», - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Согласно УК РФ, особо крупными считаются взятки, превышающие 1 млн рублей. Любимову грозит до 15 лет лишения свободы, штраф и запрет занимать определенные должности сроком также до 15 лет.

Накануне Любимов в своих соцсетях проинформировал о решении сложить полномочия сенатора в Совфеде и понадеялся, что сможет вновь быть полезным рязанцам и области в целом.

#Москва #Рязанская область #арест #взятка #Басманный суд #Николай Любимов
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