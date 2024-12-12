Басманный суд отправил в СИЗО экс-губернатора Рязанской области

Бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова арестовали за получение взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе московских судов. Решение вынес столичный Басманный суд, экс-чиновника отправили в СИЗО на два месяца.

«По версии следствия, Любимов Н.В. получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом», - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Согласно УК РФ, особо крупными считаются взятки, превышающие 1 млн рублей. Любимову грозит до 15 лет лишения свободы, штраф и запрет занимать определенные должности сроком также до 15 лет.

Накануне Любимов в своих соцсетях проинформировал о решении сложить полномочия сенатора в Совфеде и понадеялся, что сможет вновь быть полезным рязанцам и области в целом.