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WSJ: Трамп предложил разместить европейские войска на Украине

Из данных газеты следует, что такое решение он обосновал контролем за соблюдением режима прекращения огня.
Карина Тазетдинова 2024-12-12 21:44:04
© Фото: IMAGOHenri Szwarc Starface, www.imago-images.de, Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул предложение о размещении европейских войск на территории Украины. Такое решение он обосновал контролем за соблюдением режима прекращения огня, передает The Wall Street Journal.

«Трамп заявил, что Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины и что он хочет, чтобы европейские войска, присутствующие в Украине, следили за прекращением огня», — пишет газета.

По их данным, чиновники заявили, что новый американский лидер не исключили присутствие войск США, но в целях мирных усилий.

Кроме того, Трамп заявил о «ключевой роли» Европы в урегулировании украинского конфликта.

#Украина #сша #Трамп #Киев #Европа #европейские войска
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