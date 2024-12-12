WSJ: Трамп предложил разместить европейские войска на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул предложение о размещении европейских войск на территории Украины. Такое решение он обосновал контролем за соблюдением режима прекращения огня, передает The Wall Street Journal.

«Трамп заявил, что Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины и что он хочет, чтобы европейские войска, присутствующие в Украине, следили за прекращением огня», — пишет газета.

По их данным, чиновники заявили, что новый американский лидер не исключили присутствие войск США, но в целях мирных усилий.

Кроме того, Трамп заявил о «ключевой роли» Европы в урегулировании украинского конфликта.