По стопам Чилингарова: 14-й Арктический форум открылся в Петербурге

Овчарка по кличке Феникс уже 5 лет служит в МЧС. Она специализируется на поиске людей в лесу и под снежными завалами, ежегодно подтверждая свои навыки. А сейчас приветствует участников Арктического форума.

«Она должна сдать аттестацию в трех этапах - послушание и ловкость, поиск в лесу и техногенном завале. Чтобы работать в зимних условиях, собачка должна перейти с летней шубки на зимнюю», - рассказывает Александра Струнина, начальник кинологического подразделения ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра» МЧС России.

И если собакам достаточно сменить шубу, то людям для работы в Арктике нужна современная и надежная техника - например, вездеходы. Одну из машин показали впервые. Она может использоваться для патрулирования и освоения самых труднодоступных районов.

«Машина сделана на основе багги. Это означает высокую проходимость, полный привод. Доставляет 2-3 человека и 300 килограммов груза», - рассказал технический директор компании производителя Константин Ескин.

Более 2 тысяч экспертов собрались в Петербурге, чтобы представить передовые разработки и обсудить развитие ключевого региона России. Арктика - это треть всей территории страны. Именно по Заполярью проходит самая протяженная граница - более 20 тысяч километров.

Страны коллективного Запада пытаются конкурировать с нами за доступ к ресурсам и коммуникациям Северного Ледовитого океана. Представители блока НАТО наращивают свое военное присутствие, что раскачивает ситуацию в регионе, отметил главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев.

«Укрепление России в Арктике вызывает обеспокоенность представителей недружественных стран, в том числе из руководства блока НАТО. В заявлениях некоторых из них безапелляционно утверждается, что действия России в арктической зоне носят агрессивный характер, угрожает так называемому цивилизованному миру. Смею заверить, что это нет так. Арктика - безусловно, неотъемлемая часть РФ, находящаяся под ее суверенитетом в течение нескольких веков. Так оно и будет оставаться в последующие времена», - казал Моисеев.

Гарант безопасности и защиты интересов России в Арктике - наши Вооруженные силы. Готовность Военно-морского флота была проверена с сентябре этого года в ходе масштабных командно-штабных учений «Океан», где в том числе были успешно отработаны и действия подводных ракетоносцев из группировки стратегических ядерных сил.

«Их готовность находится на самом высоком уровне. Говорю как профессионал, который отдал службе многие годы. По сути, мы осуществляем перевод всех сил на системы 4-го поколения. Это касается корабельных сил, систем ПВО ВКС, решающих задачи противовоздушной обороны, других систем. Это очень современное вооружение», - сказал главнокомандующий ВМФ России.

Приоритетным направлением для нашей страны является развитие Северного морского пути, продолжение освоения и исследования заполярных регионов. Причем не только Арктики, но и Антарктики, где введен в эксплуатацию новый зимовочный комплекс станции «Восток», построенный в рекордно короткие сроки.

«Арктика - это экономика и человек, а Антарктика - это геополитика. Все ведущие страны обладают научными станциями в Антарктиде. И создание нового зимовочного комплекса "Восток" - причем в самой сложной антарктической точке и за 3 года русские ребята смогли собрать эту станцию - я считаю, что это героизм и подвиг», - рассказал Михаил Слипенчук, первый вице-президент МОО «Ассоциация полярников».

Совершать подвиги нашим полярникам не привыкать. В истории покорения Арктики и Антарктики у России есть на кого равняться.

Четырнадцатый международный форум «Арктика настоящее и будущее» получил имя его основателя - Артура Чилингарова, которого не стало в этом году. На площадке открыли вот такую интерактивную экспозицию, где можно ознакомиться со всеми этапами жизни знаменитого полярного исследователя.

И особое внимание - экспедиции 2007 года, когда команда исследователей под руководством Чилингарова в батискафе «Мир» смогла опуститься на глубину в 4 км, на дно Северного Ледовитого океана в точке Северного полюса, где был установлен флаг России.

Тогда удалось доказать, что подводный хребет Ломоносова в Северном Ледовитом океане является продолжением Сибирской континентальной платформы - а значит, частью нашей страны. И сегодня на Арктическом форуме принято решение дать одной из новых улиц Петербурга имя Артура Чилингарова, нашего полярника №1.