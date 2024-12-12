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РЖД поменяет правила перевозки домашних животных с 1 января

Ранее, чтобы взять в поездку животное, нужно было приобрести все купе, но эта проблема решилась местами повышенной комфортности.
Карина Тазетдинова 2024-12-12 21:20:29
© Фото: Михаил Голенков, РИА Новости

«Российские железные дороги» с 1 января 2025 года изменят правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования «Федеральной пассажирской компании». Теперь можно перевозить питомцев, не выкупая весь вагон.

«У нас раньше в вагоне повышенной комфортности фирменного поезда, чтобы провозить кошечку в переноске, нужно выкупить все купе. Теперь можно будет отдельно оплатить квитанцию только на это животное», — рассказал заместитель гендиректора Станислав Зотин ФПК.

Ранее, чтобы взять в поездку животное, нужно было приобрести все места, но эта проблема решилась местами повышенной комфортности. Внутри такого вагона четыре места.

Кроме того, такие места включают в себя питание, постельные принадлежности, дорожный набор и тапочки. На этом положительные нововведения не заканчиваются: телевизор, розетки, система кондиционирования тоже будет предоставлены пассажирам.

#поезд #ржд #домашние животные #фпк #перевозка животных #поезд дальнего следования
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