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Водитель протаранил автобус и сгорел в центре Москвы

ДТП произошло на Воздвиженке возле станции метро «Библиотека имени Ленина».
Карина Тазетдинова 2024-12-12 20:16:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве водитель иномарки протаранил автобус и оказался заблокированным в горящей машине. В МЧС сообщили, что он скончался, так и не выбравшись из салона.

«К сожалению, водитель авто погиб», — следует из сообщения.

ДТП произошло на Воздвиженке возле станции метро «Библиотека имени Ленина». Отмечается, что огнеборцам удалось потушить пожар на площади три квадратных метра.

На кадрах видно, что автомобиль залит противопожарной пеной, на дороге разбросаны детали. В задней части автобуса заметны сильные повреждения.

#Москва #пожар #авария #ДТП #автобус #центр Москвы #электробус
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