Видимость нулевая: как в Мурманске справляются с мощной метелью

Утро в Мурманской области сегодня началось с сильной метели и порывов ветра до 30 метров в секунду. Туристическую Териберку и вовсе занесла сильная пурга. Но гостей севера это не останавливает, многие едут сюда именно за таким экстримом.

Мурманские школьники сегодня остались дома, занятия в школе перенесены в дистанционный формат из-за непогоды. Уроки отменили в Печенгском округе и Кольском районе.

Автомобилистам повезло меньше. Из-за разбушевавшейся погоды сегодня закрыли сразу несколько дорог – на Териберку и на Печенгу в сторону границы с Норвегией. Региональные власти призывают жителей временно воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.

Сильный ветер в столице Северного флота едва ли не выбивал окна. В центре города снесло новогодние конструкции. Рабочие возвращают горожанам праздничное настроение, возвращая городу новогодние украшения.

Однако не все получается быстро восстановить. Коммунальные службы не успевают устранять последствия непогоды. Во дворах снежная каша, а лестницы напоминают горки для спуска.

А вот в кировских Хибинах на горнолыжном склоне видимость практически нулевая. По прогнозу синоптиков, непогода в Мурманской области продлится вплоть до пятницы 13-го.