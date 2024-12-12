На личном счету 87 БПЛА: как «Стрела-10» охотится на вражеские дроны

Воздушный разведчик ВДВ «Орлан-10» уходит на дежурство. В небе он сменит другой такой же беспилотник. С высоты в несколько километров операторы БПЛА наблюдают за противником круглосуточно.

«Нет ничего безопасного. Нам постоянно приходится на их территорию летать, контролировать их, наблюдать, делать анализ по их перемещению. Надо сразу их формирования вскрыть. Мало ли - они там где-то группами собираются, это надо сразу все предвидеть. Если вдруг заметили такое - тут же незамедлительно их поразить, уничтожить», - рассказывает начальник расчета БПЛА ВДВ с позывным Татар.

«Орланы» способны залетать далеко на территорию противника, оставаясь недосягаемыми для средств радиоэлектронной борьбы. Их камеры работают в самых разных, не только видимых спектрах, с большим приближением. Это позволяет обнаруживать даже хорошо замаскированные позиции боевиков.

Из центра управления полетами беспилотник направляют два оператора. Один следит за его движением, другой - за движением камеры.

«Вчера был выявлен укрепрайон противника. Сейчас вышли в работу. Работает ФАБ-500. Корректируем авиацию», - говорят бойцы.

По мере продвижения на Запорожском направлении Российская армия встречает все более серьезные укрепления противника. Одно из них планирующие авиабомбы уничтожают с первого же попадания.

«Бывает, за ночь или за день по 12-13 точек находим с орудиями, пушками, с перемещением техники или личного состава», - рассказывает оператор БПЛА «Орлан-10» Скандал.

Вне зависимости от того, наносит ли удар авиация, реактивная или ствольная артиллерия, «Орланы» дают исчерпывающую информацию о результатах работы. Противник тоже пытается запускать своих разведчиков в небо. Но большая часть из них, широко доступная украинским силам, уступает российским беспилотникам и в высоте полета, и в техническом оснащении, что делает их уязвимыми для ПВО.

«У сержанта из моего взвода есть рекорд сбитых беспилотников - около 87. То есть, он лично сбил. Не его расчет, а он лично. То есть, сам сидел за установкой и сам сбивал», - говорит командир взвода ПВО ВДВ Золотой.

Расчеты ПВО десантников каждый день уничтожают по несколько целей. О приближении разведчика они знают задолго до того, как он окажется в радиусе поражения. И как только это происходит, «Стрела-10» мгновенно покидает укрытие и наносит удар.

За экипажами этих машин тоже идет охота. Прикрывая основные наземные силы, они нередко и сами оказываются под ударом.

«Были моменты, когда случались подставы. Летит два беспилотника. Один чуть выше - для того, чтобы наша установка его заметила, другой - чуть повыше. Мы по одной "птичке" отрабатываем, а вторая корректирует огонь артиллерии. Если машина остается на месте после того, как пустила ракету, туда через 3-4 минуты уже прилетает артиллерия», - говорит Золотой.

Однако, опасаясь российских ударов на Запорожском направлении, украинское командование постепенно оттягивает свои основные силы от линии фронта вглубь обороны. Об этом говорит снижение активности противника вдоль линии боевого соприкосновения. Это же подтверждают доклады разведки с воздуха.