Повстанцы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (запрещенная в России террористическая группировка) устроили танцы на костях. В огне - гроб с телом бывшего президента Хафеза Асада в Латакии. Могилы его семьи разграблены.

В других городах Сирии тем временем расстреливают тех, кто поддерживал Башара Асада. Не желая быть репрессированными, верные Асаду бойцы элитной 25-й дивизии Сил специального назначения Сирийской армии объявили о создании партизанского отряда и поклялись бороться дальше.

«Мы те, кто вернулся, чтобы защищать эти земли. Мы защищаем наших людей. Сирия - это дух крови», - заявили они.

В регионе обостряется борьба между Израилем, Турцией и проамериканскими силами. Свой интерес есть у каждого. Для Турции, например, это возвращение в Сирию части из 3 миллионов беженцев, которые обосновались там за последние 10 лет. Кроме того, силы оппозиции, поддерживаемые администрацией Эрдогана, стремятся оттеснить курдов от границы Турции, что соответствует плану турецкого Минобороны о создании «коридора безопасности» на северо-западе Сирии.

Под предлогом создания буферной зоны, только уже на Юге Сирии, продолжает наступать Израиль. С начала недели ВВС этой страны не прекращают масштабные бомбардировки военных объектов и инфраструктуры. За последние сутки под контроль сил ЦАХАЛ перешло уже больше тысячи квадратных километров в Сирии. Это в три раза превышает по площади сектор Газа.

«Премьер-министр ясно дал понять, что Израиль сделает все необходимое для защиты своей безопасности от любой угрозы. Вот почему был отдан приказ взять под контроль буферную зону до тех пор, пока не будут созданы эффективные силы для обеспечения соблюдения соглашения о разделении сил 1974 года», - говорится в заявлении офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Не остаются в стороне и Штаты. На северо-востоке страны продолжаются бои между проамериканскими Сирийскими демократическими силами и захватившей власть оппозицией. Несмотря на поддержку США, СДС продолжает сдавать города.

Война развернулась за наиболее богатые нефтью районы. Вашингтон же продолжает утверждать, что его задача - борьба с терроризмом.

«Мы продолжаем работать вместе с "Сирийскими демократическими силами", чтобы обеспечить устойчивое уничтожение ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая группировка). Это было нашей миссией с самого начала», - заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

США допустили возможность признания нового правительства. Того самого, чьи солдаты открыто носят шевроны и машут флагами запрещенной группировки ИГИЛ*.

Начать переговоры с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* планирует и Германия. Об этом заявил глава Минобороны Борис Писториус. Он подчеркнул, что Запад не должен испытывать иллюзий и завышенных ожиданий от сотрудничества с новой сирийской властью.

«Мы должны дать им шанс сделать то, что важно сейчас, и в то же время быть готовыми вместе с другими европейскими партнерами внести свой вклад в стабилизацию региона. Европа и Германия не могут и не должны позволить себе быть здесь просто зрителями. Этот регион слишком важен. Возможно, нам предстоит работа с новыми правителями в новой Сирии», - заявил Писториус.

История показывает, что итог в таких конфликтах на Ближнем Востоке - разруха и нищета, сотни тысяч убитых и миллионы беженцев. Только с конца ноября Сирию покинули более миллиона человек, вынужденных искать убежище в других странах, пока за будущее их страны ведется геополитическая битва.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), ИГИЛ (ИГ) - террористические организации, запрещенные на территории Российской Федерации.