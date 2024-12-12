Аналитик: Euroclear пытается спасти репутацию в истории с активами РФ

Заявления исполнительного директора депозитария Euroclear Валери Урбен о рисках, которые создаст конфискация российских активов, указывает на то, что эта организация понимает, какой ущерб наносит эта история ее репутации, и пытается ее спасти. Об этом заявил «Звезде» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Euroclear - это депозитарий, который базируется в Бельгии. Он организован в 1968 году как подразделение банка JP Morgan специально для операций с еврооблигациями. Там учитывают право собственности на эти облигации и производят расчеты при проведении купли-продажи, доходы по ним и так далее.

В этой организации с 2022 года заморожена основная часть российских активов. По наиболее надежным оценкам, их сумма составляет 176 млрд евро, рассказал Беляев.

Пока эти активы не тронуты, Запад использует только доходы от них. То, что эти средства заморожены, позволяет распоряжаться ими максимально широко, полагая, что они никуда не денутся, объяснил эксперт.

«И вот наши замороженные активы позволяют получать 80% всей организации Euroclear. Величина этих доходов - в прошлом году она оценивалась приблизительно в 4,5 млрд евро. В этом году за девять месяцев подросла до 5 млрд евро», - рассказал Михаил Беляев.

Поскольку для финансовой организации главное - это доверие, Euroclear выступила с заявлением, что заморозка и препятствование владельцу проводить операции происходит не по ее вине, а лежит за ее пределами и относится к другим инстанциями Евросоюза.

На самом деле конфисковать пока никто ничего не может, потому что на это нет никаких юридических оснований, заявил финансовый аналитик. Но и заморозка, по его словам, - абсолютно бандитская операция, которая тоже лежит за пределами любых юридических норм.

«Конфискация невозможна, ее не будет. Они не изобретут эту формулу. Я понимаю, что надо обострить эфир. Euroclear понимает, что ситуация затягивается, что ее репутация от этого никоим образом не улучшается. И таким образом сделала первый шаг - извинения перед участниками финансового рынка в широком смысле, своими клиентами, и сняла вину с себя», - пояснил Беляев.

Ранее Euroclear предупредила о риске ответственности при конфискации российских активов, которые могут лечь именно на нее. Исполнительный директор депозитария видит опасность обрушения доверия к евро и ухода центральных банков стран к конкурентам в Азию или на Ближний Восток.