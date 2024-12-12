Актриса Раиса Максимова умерла на 96-м году жизни

На 96-м году жизни умерла народная актриса РСФСР Раиса Максимова. О ее смерти сообщили в Московском художественном театре имени А.П. Чехова.

«Вечером 11 декабря остановилось сердце старейшины Художественного театра, народной артистки РСФСР Раисы Викторовны Максимовой. Совсем недавно, 2 ноября, ей исполнилось 95 лет», - говорится на сайте театра.

Родилась Максимова в Саратове в 1929 году. Впервые на сцену вышла в 1946-м. В 1952 году будущую артистку приняли без экзаменов в Школу-студию МХАТ, где она училась вместе с Олегом Басилашвили, Татьяной Дорониной, Михаилом Козаковым и Евгением Евстигнеевым.

Несмотря на успешный дебют в фильме Ивана Пырьева «Идиот», где Раиса Максимова сыграла Аглаю Епанчину, главным делом ее жизни всегда был театр.

«Ее уход - огромная потеря для мхатовцев», - сообщили в театре.

Прощание с Раисой Максимовой пройдет 14 декабря в МХТ им. Чехова, а похоронят народную актрису РСФСР на Троекуровском кладбище.