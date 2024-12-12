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Путин вручил медаль «Золотая Звезда» военкору Поддубному

Торжественная церемония вручения государственных наград проходит в Кремле.
Сергей Лебедев 2024-12-12 16:20:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» военному корреспонденту Евгению Поддубному. Сегодня в Кремле проходит торжественная церемония вручения государственных наград.

«Ему, настоящему военному корреспонденту, присвоено звание Героя России, впервые в истории современной отечественной журналистики», - отметил Путин.

Владимир Путин поблагодарил всех российских журналистов, отдельно отметив тех, кто сейчас находится на передовой в сражающихся городах и поселках Донбасса и Новороссии, а также рядом с людьми в Курской и Белгородской областях.

Ранее глава государства присвоил журналисту звание Героя Российской Федерации. Президент отметил мужество и героизм, проявленные военкором при исполнении служебного долга.

Напомним, 8 августа этого года Евгений Поддубный был ранен в результате атаки украинского беспилотника по машине, в которой он передвигался. Корреспондент освещал события в приграничье Курской области.

Журналиста с тяжелыми травмами госпитализировали в Курскую областную больницу. Оттуда Евгения Поддубного доставили вертолетом в Москву. В сентябре его выписали из НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

#Владимир Путин #Герой России #Президент #медаль #вручение #военкор #Евгений Поддубный
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