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Названа возможная причина взрыва в жилом доме на Алтае

В результате произошедшего пострадали 48-летняя женщина и ее девятилетний ребенок.
Виктория Бокий 2024-12-12 13:00:57
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В частном доме в городе Бийск Алтайского края произошел взрыв газового баллона. Предварительно сообщается, что баллон был заправлен газом с нарушением технических норм. Об этом написал СК РФ по региону в своем Telegram-канале.

По данным Следственного комитета, в результате взрыва пострадали девятилетний ребенок и его мать. Сейчас они находятся в больнице с травмами различной степени тяжести.

Сообщается, что накануне произошедшего хозяин дома купил баллон в организации, занимающейся продажей бытового газа, после чего установил его в газовую плиту. Сегодня днем этот баллон разгерметизировался, из-за чего произошел хлопок.

СК РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье «Сбыт товаров и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

На данный момент сотрудники ведомства установили компанию, где был куплен газ. Также они проводят осмотр места происшествия.

#Алтайский край #газ #пострадавшие #СК РФ #Взрыв газа #Бийск
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