На складе в Барнауле вспыхнул пожар, огонь охватил 1 000 «квадратов»

Складское здание загорелось в Барнауле (Алтайский край), огонь уже охватил площадь в 1 000 «квадратов». Пожарные бросили все силы на борьбу с огнем, на помощь прибыл пожарный поезд. Всего в ликвидации пожара участвуют 71 сотрудник и 18 единиц техники.

«По предварительным данным, на складе хранятся стройматериалы и легковоспламеняющиеся жидкости», - сообщили в МЧС РФ.

Существует угроза распространения огня на соседние здания, добавили в ведомстве.

На кадрах видно, что огонь охватил всю площадь крыши. В небо поднимается облако густого черного дыма.