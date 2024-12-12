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На складе в Барнауле вспыхнул пожар, огонь охватил 1 000 «квадратов»

Предварительно, внутри хранятся стройматериалы и легковоспламеняющиеся жидкости.
Ирина Егорова 2024-12-12 12:52:34
© Фото: mchs_official, Telegram

Складское здание загорелось в Барнауле (Алтайский край), огонь уже охватил площадь в 1 000 «квадратов». Пожарные бросили все силы на борьбу с огнем, на помощь прибыл пожарный поезд. Всего в ликвидации пожара участвуют 71 сотрудник и 18 единиц техники.

«По предварительным данным, на складе хранятся стройматериалы и легковоспламеняющиеся жидкости», - сообщили в МЧС РФ.

Существует угроза распространения огня на соседние здания, добавили в ведомстве.

На кадрах видно, что огонь охватил всю площадь крыши. В небо поднимается облако густого черного дыма.

#в стране и мире #пожар #МЧС РФ #огонь #склад #Барнаул
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