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МИД Азербайджана обвинил Госдеп во вмешательстве во внутренние дела

Тем самым ведомство отреагировало на заявление госсекретаря США Блинкена, в котором тот призвал Баку прекратить репрессии против СМИ и гражданского общества Азербайджана.
Елизавета Кондрикова 2024-12-12 01:25:48
© Фото: Belkin Alexey, news.ru Globallookprеss

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Госдеп США во вмешательстве во внутренние дела страны и осудило заявление госсекретаря Энтони Блинкена, в котором тот призывает прекратить «усиливающиеся репрессии» против СМИ и населения Азербайджана.

«К сожалению, из-за вмешательства руководимого госсекретарем Блинкеном Госдепартамента США во внутренние дела Азербайджана в течение последних 4 лет указанный период считается потерянным для азербайджано-американских отношений», - говорится в заявлении пресс-секретаря ведомства Айхана Гаджизаде.

Тем самым МИД отреагировал на заявление Блинкена, которое тот выпустил в среду, 11 декабря. Речь идет о призыве в адрес властей Баку освободить задержанных оппозиционеров - правозащитника Руфата Сафарова и сотрудников оппозиционного СМИ.

Так, внешнеполитическое ведомство Азербайджана обвинило Госдеп в искажении ситуации, практике «двойных стандартов» и вмешательстве в судебно-правовой процесс в стране. Ведомство выразило надежду, что при новой американской администрации отношения между странами будут восстановлены.

#сша #Азербайджан #Госдеп США #Энтони Блинкен #МИД азербайджана
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