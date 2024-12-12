МИД Азербайджана обвинил Госдеп во вмешательстве во внутренние дела

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Госдеп США во вмешательстве во внутренние дела страны и осудило заявление госсекретаря Энтони Блинкена, в котором тот призывает прекратить «усиливающиеся репрессии» против СМИ и населения Азербайджана.

«К сожалению, из-за вмешательства руководимого госсекретарем Блинкеном Госдепартамента США во внутренние дела Азербайджана в течение последних 4 лет указанный период считается потерянным для азербайджано-американских отношений», - говорится в заявлении пресс-секретаря ведомства Айхана Гаджизаде.

Тем самым МИД отреагировал на заявление Блинкена, которое тот выпустил в среду, 11 декабря. Речь идет о призыве в адрес властей Баку освободить задержанных оппозиционеров - правозащитника Руфата Сафарова и сотрудников оппозиционного СМИ.

Так, внешнеполитическое ведомство Азербайджана обвинило Госдеп в искажении ситуации, практике «двойных стандартов» и вмешательстве в судебно-правовой процесс в стране. Ведомство выразило надежду, что при новой американской администрации отношения между странами будут восстановлены.