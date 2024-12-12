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В Новосибирске вооруженный грабитель вынес из банка 9 млн рублей

Неизвестный сначала связал троих сотрудников в служебном помещении, а с четвертым прошел к кассе, откуда забрал деньги.
Ирина Егорова 2024-12-12 12:22:36
© Фото: Новосибирск 24/7, ВКонтакте © Видео: Новосибирск 24/7, ВКонтакте

В Новосибирске неизвестный похитил из отделения банка 9 млн рублей. Грабитель зашел в офис вместе с сотрудниками, после чего троих он связал в служебном помещении, а с четвертым прошел к кассе, откуда похитил 9,5 миллиона рублей.

Неустановленное лицо имело при себе предмет, используемый в качестве оружия.

«С похищенными денежными средствами мужчина скрылся с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой")», - говорится в сообщении регионального главка МВД.

Обстоятельства ограбления устанавливаются, проводятся следственные и процессуальные действия. Сотрудники полиции ищут подозреваемого в ограблении банка.

#в стране и мире #оружие #Новосибирск #деньги #ограбление #Прокуратура #банк #разбой
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