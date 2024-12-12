МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Стало известно о состоянии актера Белоголовцева после операции

Сейчас актер чувствует себя хорошо.
Виктория Бокий 2024-12-12 11:35:53
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, Russian Look, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Актер и телеведущий Сергей Белоголовцев даже не подозревал, что врачи обнаружат у него аппендицит. Об этом «Звезде» рассказала пресс-секретарь актера Екатерина.

Вчера Белоголовцеву врачи экстренно провели операцию. Сегодня он прекрасно себя чувствует, у него нет воспалений и температуры.

«Прекрасно себя чувствует. Вчера сделали операцию. Все нормально, без воспалений. Температуры сегодня нет, чувствует себя хорошо», - сказала Екатерина.

По словам пресс-секретаря, у телеведущего слегка покалывал бок, но он не придавал этому сильного значения.

«Он проходил плановое обследование. Немножко побаливал бок (у него – Прим.ред.). Иногда же у кого-то что-то болит, мы на это обращаем внимание что ли? Но сделали УЗИ и обнаружился аппендицит», - рассказала представитель Белоголовцева.

Также пресс-секретарь поделилась, что из больницы актера выпишут в субботу.

Сегодня Telegram-канал SHOT сообщил, что Сергея Белоголовецва экстренно прооперировали в Москве из-за обнаружения аппендицита. По данным СМИ, он лежит в хирургическом отделении.

#актер #Операция #наш эксклюзив #сергей белоголовцев #аппендицит
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 