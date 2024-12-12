Стало известно о состоянии актера Белоголовцева после операции

Актер и телеведущий Сергей Белоголовцев даже не подозревал, что врачи обнаружат у него аппендицит. Об этом «Звезде» рассказала пресс-секретарь актера Екатерина.

Вчера Белоголовцеву врачи экстренно провели операцию. Сегодня он прекрасно себя чувствует, у него нет воспалений и температуры.

«Прекрасно себя чувствует. Вчера сделали операцию. Все нормально, без воспалений. Температуры сегодня нет, чувствует себя хорошо», - сказала Екатерина.

По словам пресс-секретаря, у телеведущего слегка покалывал бок, но он не придавал этому сильного значения.

«Он проходил плановое обследование. Немножко побаливал бок (у него – Прим.ред.). Иногда же у кого-то что-то болит, мы на это обращаем внимание что ли? Но сделали УЗИ и обнаружился аппендицит», - рассказала представитель Белоголовцева.

Также пресс-секретарь поделилась, что из больницы актера выпишут в субботу.

Сегодня Telegram-канал SHOT сообщил, что Сергея Белоголовецва экстренно прооперировали в Москве из-за обнаружения аппендицита. По данным СМИ, он лежит в хирургическом отделении.