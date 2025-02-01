Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы

Владимир Путин подписал закон, который утверждает федеральный бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Ранее этот документ одобрили Госдума и Совет Федерации.

Доходы федерального бюджета в 2025 году прогнозируются в размере 40,296 трлн рублей. В 2026-м они вырастут до 41,84 трлн, а в 2027-м - до 43,154 трлн рублей.

Заложенные в бюджете расходы составляют 41,469 трлн в следующем году, 44,022 трлн - в 2026-м и 45,915 трлн рублей в 2027-м.

Правительство называло приоритетами бюджета социальную поддержку граждан, финансовое обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, обеспечение нужд спецоперации и поддержка семей участников СВО, а также обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры.

Предполагается, что ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%, в 2026 году - на 2,6%, в 2027-м - на 2,8%.

На мероприятия 19 нацпроектов в ближайшие 6 лет в бюджете заложено более 40 трлн рублей. В частности, около 10 трлн рублей направят на поддержку семей с детьми, маткапитал и программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми, а 1 трлн рублей дополнительно - на здравоохранение.