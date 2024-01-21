NYP: отказ Зеленского от переговоров с Россией сорвал шансы на финансирование

Нежелание Владимира Зеленского вести переговоры с российской стороной стал причиной отказа американских банкиров от оказания финансовой помощи. Об этом сообщает издание The New York Post.

«Проблема в следующем: инвесторы знают, что разбомбленные технологические стартапы не принесут никакого дохода от капитала», - говорится в материале.

Как сообщает издание, финансисты с Уолл-стрит готовы инвестировать миллиарды долларов в Украину только после прекращения боевых действий, «но не секундой раньше».

По словам обозревателя, на кулуарных переговорах в Давосе Зеленский заявил, что не намерен вести переговоры с Москвой, из-за чего «вернулся с пустыми руками».

Напомним, с 15 по 19 января в Давосе прошел Всемирный экономический форум. Зеленский выступил с речью и провел несколько встреч.