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NYP: отказ Зеленского от переговоров с Россией сорвал шансы на финансирование

По данным NYP, финансисты с Уолл-стрит готовы вложить деньги в Украину при условии прекращения боевых действий.
Алина Луговая 2024-01-21 20:37:01
© Фото: Hannes P Albert dpa Globallookpress

Нежелание Владимира Зеленского вести переговоры с российской стороной стал причиной отказа американских банкиров от оказания финансовой помощи.  Об этом сообщает издание The New York Post.

«Проблема в следующем: инвесторы знают, что разбомбленные технологические стартапы не принесут никакого дохода от капитала», - говорится в материале.

Как сообщает издание, финансисты с Уолл-стрит готовы инвестировать миллиарды долларов в Украину  только после прекращения боевых действий, «но не секундой раньше».

По словам обозревателя, на кулуарных переговорах в Давосе Зеленский заявил, что не намерен вести переговоры с Москвой, из-за чего «вернулся с пустыми руками».

Напомним, с 15 по 19 января в Давосе прошел Всемирный экономический форум. Зеленский выступил с речью и провел несколько встреч.

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