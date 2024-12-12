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Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Конституции

По словам членов экипажа Международной космической станции, Конституция является не только основным законом нашей страны, но и ключевым документом, объединяющим нас в один народ.
Ян Брацкий 2024-12-12 00:32:14
© Фото: Telegram/roscosmos_gk © Видео: Telegram/roscosmos_gk

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днем Конституции.

«Этот документ содержит в себе законодательную основу существования нашего государства. Уважительное отношение к основному закону страны, неукоснительное соблюдение всех заложенных в Конституции норм - святая обязанность каждого гражданина Российской Федерации», - сказал в своем обращении Герой России, космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин.

Конституция является фундаментом суверенитета России. В ней заложены основные принципы ее существования как демократического государства, добавил Герой России, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер.

«В основе этого документа права и свободы наших граждан, в независимости от их национальности и вероисповедания», - констатировал Вагнер.

Строгое соблюдение конституционных принципов и норм является залогом успешного развития страны, считает космонавт Роскосмоса Александр Горбунов.

«Мы обязаны передавать уважение и бережное отношение к основному закону каждому следующему поколению. Прививать традиционные ценности и любовь к своей стране молодым гражданам. Это позволит и дальше укреплять и развивать Россию», - сказал Горбунов.

По словам российских членов экипажа Международной космической станции, именно Конституция является ключевым документом, объединяющим нас в один народ.

#Россия #роскосмос #мкс #день конституции
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