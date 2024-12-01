Бок о бок с армией: студия имени Грекова отметила 90-летний юбилей

Владимир Таутиев - старейший художник студии имени Грекова. Они почти ровесники. На этой неделе студия отметила 90-летний юбилей. В честь этого на сцену выносят почетное знамя грековцев, а заместитель министра обороны Виктор Горемыкин вручает коллективу орден «За заслуги в культуре и искусстве» - это первое учреждение Минобороны, которое получило такой символ.

Студия военных художников носит имя Митрофана Грекова. В годы Гражданской войны первый советский баталист написал цикл картин, как брат встал против брата. Он и сам был участником тех событий. 29 ноября 1934 года в память о нем приказом наркома обороны СССР Ворошиловым и была основана студия, которая объединила художников - красноармейцев.

Символом военного времени стали плакаты «Отстоим Москву!» «Дойдем до Берлина!», «Дошли! Красной Армии Слава!». Художники вместе с войсками прошли дорогами войны до самой Победы. Они делали зарисовки на улицах Варшавы, Праги и Берлина.

Грековцы писали портреты красноармейцев на всех фронтах Великой Отечественной войны и встретились в мае 1945-го у Бранденбургских ворот. В руках у одного из них веточка вербы - символ победной весны и возрождения. Эта картина для сегодняшних грековцев как путеводная звезда - так же, как и их предшественники, они сейчас бок о бок с нашей армией и следуют повсюду за бойцами.

С первых дней спецоперации вместе с солдатами в окопах и в землянках художник-фронтовик Егор Смирнов. Донецк и Луганск, Попасная и Северодонецк - лишь малая часть мест, где он побывал. В любую минуту художник-фронтовик готов сорваться на передовую.

О том, как грековцы работают в боевых условиях, где черпают вдохновение и какие тайны хранят их мастерские – смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».