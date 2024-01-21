МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Чехия закупит у США 24 истребителя F-35 до начала апреля

Согласно данным телеканала CNN Prima NEWS, на закупку истребителей и работу необходимых для их обслуживания служб Чехия потратит $4,6 млрд.
Алина Луговая 2024-01-21 19:46:01
© Фото: defense.gov

Соглашение о приобретении Чехией 24 американских истребителей пятого поколения F-35А Lightning II планируется подписать до начала апреля. Об этом сообщила глава минобороны республики Чернохова в своем выступлении по телеканалу CNN Prima NEWS.

«Это точно будет подписано до конца марта, я бы даже сказала, что раньше. Мы сейчас ищем подходящую форму и подходящую дату, в том числе, и в связи с болезнью господина министра Остина», - сказала министр.

Чернохова добавила, что ее визит в США сейчас не рассматривается, так как она видится с американскими коллегами на заседаниях в Рамштайне и на встречах министров обороны стран НАТО.

Она допустила, что соглашение может быть подписано с возможным заместителем министра обороны США Ллойда Остина. В заключение Чернохова подчеркнула, что Чехия должна это сделать до конца марта.

По данным CNN Prima NEWS, за покупку и обслуживание американских истребителей Чехии придется заплатить правительству США около 4,6 миллиардов долларов. Дополнительные расходы на строительство нового аэродрома составят еще около двух миллиардов долларов. К 2069 году на приобретение, использование и обслуживание самолетов Чехия потратит в общей сложности около 14 миллиардов долларов. Затраты только на один полет истребителя могут составить около 35 тысяч долларов.

#в стране и мире #истребитель #сша #чехия #закупка
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»