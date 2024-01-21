Соглашение о приобретении Чехией 24 американских истребителей пятого поколения F-35А Lightning II планируется подписать до начала апреля. Об этом сообщила глава минобороны республики Чернохова в своем выступлении по телеканалу CNN Prima NEWS.

«Это точно будет подписано до конца марта, я бы даже сказала, что раньше. Мы сейчас ищем подходящую форму и подходящую дату, в том числе, и в связи с болезнью господина министра Остина», - сказала министр.

Чернохова добавила, что ее визит в США сейчас не рассматривается, так как она видится с американскими коллегами на заседаниях в Рамштайне и на встречах министров обороны стран НАТО.

Она допустила, что соглашение может быть подписано с возможным заместителем министра обороны США Ллойда Остина. В заключение Чернохова подчеркнула, что Чехия должна это сделать до конца марта.

По данным CNN Prima NEWS, за покупку и обслуживание американских истребителей Чехии придется заплатить правительству США около 4,6 миллиардов долларов. Дополнительные расходы на строительство нового аэродрома составят еще около двух миллиардов долларов. К 2069 году на приобретение, использование и обслуживание самолетов Чехия потратит в общей сложности около 14 миллиардов долларов. Затраты только на один полет истребителя могут составить около 35 тысяч долларов.