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Полиция нашла водителя, катавшего людей «паровозиком» на тюбингах в Мытищах

В Мытищах люди катались на привязанных к авто тюбингах. Водителя привлекли к административной ответственности.
Елизавета Егорова 2024-01-21 18:51:01
© Фото: Ирина Волк Telegram © Видео: Ирина Волк Telegram

В Мытищах катавшего людей на тюбингах водителя привлекли к административной ответственности. К его машине были привязаны несколько «ватрушек», которые катились прямо по дороге. Нарушителем оказался 26-летний мужчина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Привлечен к административной ответственности водитель, который катал людей на тюбингах, привязанных к автомобилю. 26-летний мужчина привлечен к административной ответственности в соответствии с законодательством», - написала Волк в своем Telegram-канале.

Водитель полностью признал вину и выразил готовность понести ответственность за свои действия. Он также посоветовал никому не повторять подобное.

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