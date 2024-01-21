Полиция нашла водителя, катавшего людей «паровозиком» на тюбингах в Мытищах

В Мытищах катавшего людей на тюбингах водителя привлекли к административной ответственности. К его машине были привязаны несколько «ватрушек», которые катились прямо по дороге. Нарушителем оказался 26-летний мужчина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Привлечен к административной ответственности водитель, который катал людей на тюбингах, привязанных к автомобилю. 26-летний мужчина привлечен к административной ответственности в соответствии с законодательством», - написала Волк в своем Telegram-канале.

Водитель полностью признал вину и выразил готовность понести ответственность за свои действия. Он также посоветовал никому не повторять подобное.