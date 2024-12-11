Мошенники стали использовать схему с поддельными удостоверениями МВД

Россиян все чаще стали запугивать мошенники при помощи новой схемы - аферисты звонят и представляются «сотрудниками» правоохранительных органов, для убедительности используя поддельные удостоверения МВД и ФСБ.

Обычно звонок поступает в мессенджерах, где злоумышленники представляются сотрудниками органов безопасности, полиции или других правоохранительных ведомств. При этом мошенники активно используют профессиональные термины, громкие звания и предупреждают, что разговор записывается, угрожая ответственностью за отказ от сотрудничества. Обманщики зачастую звонят с телефонов, номера которых схожи с официальными структурами.

«Затем собеседнику сообщают о якобы возбужденном уголовном деле в отношении него или его родственников, либо о предстоящем уголовном преследовании. В последнее время аферисты все чаще стали сообщать гражданам, что с их банковских счетов и карт сделан перевод денег за границу с целью финансирования экстремизма и терроризма, и угрожают ответственностью за это», - сообщает пресс-служба МВД.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, целью мошенников может являться не только завладение денежными средствами жертвы, но и склонение к выполнению определенных действий.

Она напомнила гражданам, что сотрудники правоохранительных органов никогда не будут уведомлять об уголовном преследовании по телефону, тем более связываться с населением через мессенджеры или видеозвонки. Также настоящие сотрудники ведомств никогда не отправляют фото служебных документов через соцсети.

Чтобы обезопасить себя, после сомнительного разговора стоит перезвонить по официально опубликованным телефонам той службы, сотрудником которой представился незнакомец, уточнить его личность и полномочия, добавила Волк.