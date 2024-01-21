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Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open

Матч длился более четырех часов. Это 300-я победа Рублева за карьеру.
Алина Луговая 2024-01-21 17:40:01
© Фото: Hu Jingchen, XinHua, Globallookpress

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл австралийца Алекса де Минаура в 1/8 Открытого чемпионата Австралии по теннису и вышел в четвертьфинал.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0. Соперники провели на корте четыре часа и четырнадцать минут. Эта победа стала 300-й в карьере 26-летнего россиянина.

В 1/4 финала Андрей Рублей сыграет с итальянцем Янником Синнером, который ранее выбил из турнира другого российского теннисиста Карена Хачанова.

Напомним, турнир Большого шлема проходит в австралийском Мельбурне. Он начался 14 января и продлится две недели. Его призовой фонд составляет почти 58 миллионов долларов.

Ранее россиянка Мирра Андреева одержала победу в третьем круге Australian Open. Победа над француженкой Диан Парри принесла ей путевку в 1/8 финала.

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