«Вместе победим»: в Москве прошел второй форум поддержки ветеранов СВО

Все они уже выдержали испытания фронтом, отдали боевой долг Родине. И теперь из-за ранений больше не могут сражаться на передовой. Но сердца воинов не знают покоя - ветераны боевых действий горят желанием приносить пользу и в тылу. В парке «Патриот» на одной площадке встречаются сотни ветеранов СВО со всей страны.

«У нас здесь боевое братство, семья и это не высокопарные слова и каждый готов в любой момент подставить плечо и помочь», - рассказал военнослужащий ВС РФ Олег Шишкин.

На форуме сотрудники фонда «Защитники Отечества» вместе с представителями разных ведомств консультируют ветеранов СВО и помогают решить проблемы. Обратную связь получаешь тут же. Здесь можно найти новую работу - расспросят о навыках, какая профессия интересует, узнать можно и по поводу реабилитации - помогут найти нужного врача.

Уже второй форум «Вместе Победим» проходит под эгидой фонда, который был создан по поручению Владимира Путина. Миссия фонда - помогать демобилизованным. Получение социальных льгот, выплат, лекарств, юридическая поддержка - самые частые обращения. За девять месяцев работы уже удалось решить почти полмиллиона вопросов.

О работе форума и об историях участников спецоперации смотрите в сюжете Дианы Сирази в программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».