Слоны наступают: демократы США готовятся к битве против Трампа

В США на этой неделе произошло важное внутриполитическое событие. И поскольку именно американская внутренняя политика сейчас толкает Белый дом на обострения по всему миру – за событиями в Америке с интересом, а порой с ужасом следят повсеместно. В штате Айова состоялись первые кокусы – первые внутрипартийные выборы среди республиканцев. С гигантским отрывом победу одержал 45-й президент США Дональд Трамп.

Традиционно выборы в Айове становятся ключевым показателем поддержки того или иного кандидата, а успех или неудача могут серьезно отразиться на дальнейшей кампании. Внутри партии у Трампа нет конкурентов - он абсолютный лидер. Действующий же президент США Джо Байден, согласно опросам, проигрывает сейчас любому кандидату от республиканцев. И чем дальше, тем настойчивее среди демократов, чтоб хоть что-то яркое противопоставить Трампу, всплывает имя жены экс-президента США Барака Обамы - Мишель.

В день праймериз в Айове не закрывались школьные спортзалы - внутри толпы людей. На столах стоят … ведра - в американской глубинке они вместо урн для голосования. Так начинается историческое для США событие - первые внутрипартийные голосования, в которых определится, кто пойдет на президентские выборы от партии республиканцев. Уже через несколько часов все становится ясно окончательно - Трамп победил, причем победил сенсационно, оторвавшись от конкурентов на 30%. Такого никогда не было. Это лучший результат на внутрипартийных голосованиях в Айове за всю историю США.

Это пока только первый штат, но победа Трампа в первом же раунде - очень показательная. Внутри партии республиканцев у 45-го президента США нет конкурентов. И тут вторая сенсация, - кандидат, занявший в Айове 4-е место, Вивек Рамасвами, - снял свою кандидатуру с выборов и выступил в поддержку Трампа. Эксперты уже заявляют, этот ход обеспечит Рамасвами высокий пост в будущем правительстве Трампа. Который не скрывает, - при нем все поменяется. Война на Украине быстро закончится, - он обо всем договорится с Владимиром Путиным.

«Мы хорошо ладим с Путиным, это не плохо, это хорошо… Я знаю Путина очень хорошо, я знаю Зеленского очень хорошо. Мы свяжем их. Мы решим это очень быстро. Этого не должно было быть и этого бы не было, но теперь это случилось в больших масштабах, чем люди осознают… Мы остановим это, потому что это печально, это не должно было начинаться», - заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

Сейчас демократы в панике хватаются за любую возможность не допустить Трампа до выборов. На него заведено 90 дел. Ему грозит около 700 лет тюрьмы. С другой стороны, сторонники бывшего президента готовы взяться за оружие, чтобы защитить своего кандидата. Американцы массово скупают пистолеты и штурмовые винтовки. По последним подсчетам в США на 330 человек приходится уже 400 стволов. Америка может быть в шаге от гражданской войны, - ее перспектива настолько реальна - и так давно над США нависла эта опасность, что в Голливуде успели целый фильм про это снять. Пока - не документальный. Но кто знает, - может и вот так все повернется.

О том, как Трамп стал самым популярным человеком в США и его предстоящем противостоянии с Джо Байденом смотрите в сюжете Павла Ремнева в программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».