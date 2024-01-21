Письмо с черной меткой: как из стран Прибалтики незаконно высылают россиян

Депортированный на прошлой неделе из Латвии русский пенсионер, сотрудник Балтийского федерального университета Борис Катков обрел новое пристанище.

После выдворения с территории Прибалтики, где Катков прожил почти 60 лет, он решил вернуться в Калининград, город, откуда он родом. Губернатор области Антон Алиханов уже поручил оперативно выделить пенсионеру жилье, материальную помощь и назначить пенсию. Теперь Борис Григорьевич ждет, когда к нему сможет приехать супруга, которая еще остается в Латвии.

Напомним, 82-летнего пенсионера в Риге признали «угрозой национальной безопасности» и выслали из страны без суда в течение суток. К нему домой вломились полицейские и дали всего час на сборы. И самое страшное, что таких наших русских людей в странах Прибалтики тысячи. Местные власти к ним относятся уже не просто как к «негражданам» и людям второго сорта, а как к существам, от которых надо избавляться любыми способами.

Латвийский врач по фамилии Эрглис на неделе назвал русских стариков «гангреной, которую надо отрезать». Так он прокомментировал поправки в иммиграционный закон, который позволяет депортировать из Латвии тысячи россиян, большинство из которых родились или прожили в Латвии всю жизнь.

Это не просто частное мнение. В странах Прибалтики эта ненависть к русским уже давно является государственной политикой.

О том, почему пенсионера лишили статуса постоянного места жительства, как процесс депортации превратился в цирк и для кого еще гордость и боль быть русскими, но с гражданством стран Прибалтики, смотрите в сюжете программы «Главное» с Ольгой Беловой.