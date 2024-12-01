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Не менее 13 человек во Франции пострадали при падении железной птицы

Во время праздничного шествия по французскому курортному городу с колесницы упала воздушная шарнирная птица.
Дарина Криц 2024-12-01 01:48:09
© Фото: @emiliouche, X.com

Во Франции на толпу зрителей обрушилась большая металлическая птица, что привело к ранению 13 человек. Инцидент произошел в курортном месте - коммуне Трувиль-Сюр-Мер.

Как сообщает местная газета Ouest France, по улицам двигалась большая конструкция в честь Рождественского парада на морском курорте «Небесная фантазия».

В какой-то момент, проезжая казино, конструкция, поддерживающая колесницу в форме птицы, упала. Несколько человек быстро сориентировались и поддержали ее, чтобы не дать людям с детьми застрять под ней.

«Металлическая конструкция, поддерживающая воздушную шарнирную птицу, рухнула на зрителей, когда компания Planet Steam приближалась к пляжу Трувиль. За этим уличным зрелищем следила большая толпа», - написали журналисты.

На появившихся в Сети кадрах видно, что упавшая птица довольно большая. На место ЧП прибыли полицейские и военные. Уточняется, что смертельных случаев нет.

#в стране и мире #Франция #Рождество #ЧП #инцидент #железная птица #ранения людей
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