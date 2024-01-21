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Гладков сообщил, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе хутора Балки и Терезовка

В результате атаки ВСУ в хуторе Балки загорелся экскаватор, в хуторе Терезовка - пострадал автомобиль.
Алина Луговая 2024-01-21 15:18:01
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

ВСУ атаковали дронами-камикадзе несколько населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе», - говорится в сообщении Гладкова. 

Губернатор добавил, что обошлось без пострадавших. Сейчас на местах работают сотрудники оперативных служб, сообщает Life.

Однако в хуторе Балки загорелся экскаватор, а в хуторе Терезовка удар пришелся на автомобиль.

#в стране и мире #белгородская область #атака #Вячеслав Гладков #дрон-камикадзе
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