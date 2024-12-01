МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Названа возможная причина пожара на производстве в Екатеринбурге

Причиной возникновения возгорания мог стать человеческий фактор.
Виктория Бокий 2024-12-01 15:02:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пожар на производстве полистирола в Екатеринбурге виден за несколько километров. Эксклюзивными кадрами с места происшествия поделился корреспондент «Звезды».

На кадрах видно, как столб черного густого дыма тянется вверх и распространяется на близлежащие от цеха улицы. По данным МЧС России, содержание вредных веществ в воздухе не превышает норму.

Также ведомство сообщило, что есть один пострадавший на пожаре. Самостоятельно из горящего цеха эвакуировались 70 человек.

На 400 «квадратах» производства обрушилась кровля. Предварительно, причиной возникновения пожара мог стать человеческий фактор, передает корреспондент «Звезды».

Сейчас на месте происшествия работают 95 специалистов и 35 единиц техники.

О пожаре на производстве полистирола в Екатеринбурге стало известно сегодня днем. Изначально площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров. По последним данным, она увеличилась до 1 500 «квадратов»

#пожар #производство #Екатеринбург #огонь #наш эксклюзив #цех
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 