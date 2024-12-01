Названа возможная причина пожара на производстве в Екатеринбурге

Пожар на производстве полистирола в Екатеринбурге виден за несколько километров. Эксклюзивными кадрами с места происшествия поделился корреспондент «Звезды».

На кадрах видно, как столб черного густого дыма тянется вверх и распространяется на близлежащие от цеха улицы. По данным МЧС России, содержание вредных веществ в воздухе не превышает норму.

Также ведомство сообщило, что есть один пострадавший на пожаре. Самостоятельно из горящего цеха эвакуировались 70 человек.

На 400 «квадратах» производства обрушилась кровля. Предварительно, причиной возникновения пожара мог стать человеческий фактор, передает корреспондент «Звезды».

Сейчас на месте происшествия работают 95 специалистов и 35 единиц техники.

О пожаре на производстве полистирола в Екатеринбурге стало известно сегодня днем. Изначально площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров. По последним данным, она увеличилась до 1 500 «квадратов»