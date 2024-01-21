Средства ПВО уничтожили две украинские ракеты у западного побережья Крыма

Киевский режим 21 января предпринял очередную попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Для этого украинские боевики применили управляемые авиационные ракеты.

Как сообщили в Министерстве обороны России, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили две украинские ракеты над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова. Таким образом, попытка совершения теракта была пресечена.

Ранее киевский режим попытался совершить атаку с помощью трех беспилотников на территории Смоленской области. Все дроны были уничтожены средствами ПВО.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.