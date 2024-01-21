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Опубликовано видео с места тушения горящего терминала в порту Усть-Луга

Глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский сообщил, что пожар локализован.
Игнат Далакян 2024-01-21 14:38:01
© Фото: yuri_zapalatskiy, Telegram © Видео: yuri_zapalatskiy, Telegram

В Ленинградской области на терминале в порту Усть-Луга произошел пожар. Кадры с места показал глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский.

По его словам, на данный момент возгорание локализовано, ранг пожара понизили до второго. На опубликованном видео можно увидеть, как пожарные службы работают на месте происшествия.

На объекте была проведена эвакуация персонала. К тушению пожара привлекли силы и средства МЧС и Леноблпожспаса, сообщил губернатор Дрозденко.

#пожар #МЧС РФ #Ленинградская область #Порт #Возгорание #усть-луга
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