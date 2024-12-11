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Fox News: в Австралии пропали сотни образцов смертельных вирусов

В австралийском Минздраве заявили, что не знают, были ли образцы украдены, утеряны или уничтожены, ведомство проведет расследование инцидента.
Елизавета Кондрикова 2024-12-11 04:20:53
© Фото: Jan Woitas, dpa Globallookpress

Из-за нарушения биологической безопасности из лаборатории Квинсленда в Австралии пропали сотни образцов смертельно опасного вируса, пишет телеканал Fox News. Минздрав назвал случившееся «неприемлемой ошибкой» и начал расследование.

Речь идет о пропаже 323 флаконов, которые содержат разные виды инфекционных вирусов, в том числе вирус Хендра, лиссавирус и хантавирус. Исчезновение обнаружили в августе 2023 года, однако министерство объявило о пропаже и приступило к расследованию только сейчас.

В ведомстве не знают, были ли образцы украдены, утеряны или уничтожены, и в качестве причины называют нарушения при транспортировке.

«Эти три патогена могут иметь очень высокий уровень смертности среди людей, но они не передаются легко от человека к человеку», - сообщил специалист по естественным наукам Сэм Скарпино.

По его словам, риск эпидемии низок. Также вне особых условий хранения образцы вируса теряют свои инфекционные свойства. В ходе расследования будет проведена проверка персонала и соблюдения нормативных требований, уточнили в Минздраве.

#расследование #Вирус #австралия #лаборатория #квинсленд
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