МО РФ: в Воронежской области произошел нештатный сход авиабоеприпаса

Над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Об этом сообщили в Минобороны России.

«2 января около 9.00 при выполнении полета самолета ВКС над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, пострадавших нет», - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Минобороны России отметило, что в результате инцидента повреждения получили шесть частных строений. На данный момент проводится расследование обстоятельств произошедшего.

На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов, отметили в Министерстве обороны РФ.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения. На месте случившегося работает оперативная группа, отметил глава региона.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.