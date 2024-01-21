Подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили четыре атаки штурмовых групп 24-ой механизированной, 81-ой аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

По его словам, российская артиллерия поразила живую силу и технику 22-ой, 28-ой и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часова Яра.

«Ранеными и убитыми противник на Донецком направлении потерял до 320 военнослужащих», - сообщил Астафьев.

Кроме того, согласно заявлению начальника пресс-центра группировки «Юг», в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20.

Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России сбили шесть украинских беспилотников в районах населенных пунктов Богдановка и Белогоровка Донецкой Народной Республики, а также реактивный снаряд HIMARS.

Ранее Астафьев сообщил, что российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили 10 вражеских БПЛА в пяти населенных пунктах ДНР.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.