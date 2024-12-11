Правившая 60 лет в Сирии партия «Баас» приостановила деятельность

Сирийская партия «Баас» сообщила о приостановке своей деятельности в стране «до дальнейшего уведомления», сообщает ТАСС. Эта политическая структура управляла страной более 60 лет.

Организация приняла решение передать все свое вооружение министерству внутренних дел временного правительства Сирии.

Имущество и активы будут находиться под контролем министерства финансов и министерства юстиции временного правительства.

Президент Сирии Башар Асад ушел с поста президента Сирии и покинул страну. Вместе с семьей он находится в России. Вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска 8 декабря.

Премьер-министр так называемого «правительства национального спасения» Мухаммед аль-Башир заявил, что назначен главой временного кабинета министров Сирии. По его словам, переходное правительство в стране сформировано.