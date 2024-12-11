Нажива на доверии: в Москве накрыли еще три криминальных колл-центра

Силовики накрыли три колл-центра в Москве, которые успели заработать на своих жертвах десятки миллионов долларов. Задержали руководителей и сотрудников. В офисах - обыски. Изъяли компьютеры, коробки с телефонами, стопки сим-карт - российских и иностранных.

Мошенники выманивали у жертв деньги под предлогом выгодных инвестиций в криптовалюты и деятельность разных торговых площадок.

«Потерпевшие переводили деньги на счета, подконтрольные организаторам криминальной схемы, после чего общение с ними прекращалось. По имеющейся информации, похищенные средства направлялись в том числе на финансирование Вооруженных сил Украины», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Колл-центры работали с международным размахом. Только по предварительной оценке они обманули тысячи людей, в том числе граждан Англии, Болгарии, Японии, Турции и других стран. Мошенники организовали свое кадровое агентство, через которое подбирали и обучали сотрудников. В схеме - более 300 человек. Операторами работали в том числе мигранты.

Личность организатора колл-центров известна. По данным ФСБ, это глава международной преступной группировки «Химпром» Егор Буркин. Он давно в розыске. Сам родом из Башкирии. Лет 10 назад с двумя товарищами организовал преступный бизнес - торговали синтетическими наркотиками.

«Все они уехали на территорию Украины. Там с 2015 по 2017 год многие из них получили гражданство. Гражданство выдавало МВД Украины. Тогда министром был Арсен Аваков. Он непосредственно знал об этих лицах», - рассказал полковник юстиции в отставке Сергей Пелих.

Там наркоторговцы сменили фамилии. Буркин стал Левченко. На Украине он организовал первые нарколаборатории. Появились и первые колл-центры, закладчики. Следы ведут к украинским спецслужбам.

«Начал платить им за общее покровительство взятки. Он занимается поставками синтетических наркотиков и прочих психоактивных веществ на передовую, для того чтобы боевики ВСУ могли хоть как-то бороться с тяжелейшей депрессией. А доставка наркотиков происходит под контролем и охраной сотрудников СБУ и националистических подразделений», - рассказал Александр Беляев, экс-сотрудник ФСБ России.

Под руководством Буркина создавали лабораторию за лабораторией, где производили наркотики. Была большая сеть. В 2017-м в России силовики начали массовые задержания и обыски по уголовному делу о создании ОПГ «Химпром».

Тогда в Московской области ликвидировали три крупные лаборатории и изъяли почти 10 тонн синтетических наркотиков. Задержали 67 человек, почти все - граждане Украины.

Для рекламы своего товара Буркин привлекал украинских блогеров. Те спустя годы рассказывают подноготную наркобизнеса, выдают чиновников, которые были ввязаны в схему. Но в итоге с ними быстро разбираются.

Сейчас глава ОПГ «Химпром» скрывается в Мексике. На продаже наркотиков Буркин не остановился. Теперь он вкладывается в колл-центры по криптовалюте. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

«И уголовники, и западные спецслужбы организуют это. И в том числе и Украина, страна 404. Все, кто хочет заработать на доверии граждан», - говорит председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

Телефонных мошенников сегодня еще задержали в Петербурге и Ленобласти. А в понедельник ФСБ раскрыла еще одну международную преступную сеть во главе с гражданами Грузии, Израиля и Украины. Нужно ужесточать меры, чтобы защитить людей, говорил накануне Владимир Путин на заседании Совета по правам человека. Президент заявил, что даст поручения Роскомнадзору и другим структурам. Им предстоит продумать вопрос о блокировке звонков мошенников на территории России.