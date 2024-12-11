Путин обсудил с правительством выдачу лицензий через «Госуслуги»

Владимир Путин обсудил с правительством работу единого сервиса выдачи лицензий и разрешений через портал госуслуг. Президент вечером в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.

Ранее в России проводился эксперимент по упрощенной выдаче лицензий и разрешений. Вывод выдачи таких документов на портал госуслуг и сокращение избыточных требований к претендентам признали успешными.

Теперь на портале можно получить более 400 видов наиболее массовых разрешений и 51 вид лицензий для бизнеса, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Совещание посвящено развитию угольной отрасли. Вторым вопросом глава государства обсудил с кабмином вопросы, связанные с планом реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

Строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом может начаться в 2024 году, заявлял ранее министр транспорта Роман Старовойт.