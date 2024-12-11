МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин обсудил с правительством выдачу лицензий через «Госуслуги»

Вице-премьер Дмитрий Григоренко доложил президенту о работе сервиса.
Владимир Рубанов 2024-12-11 21:54:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин обсудил с правительством работу единого сервиса выдачи лицензий и разрешений через портал госуслуг. Президент вечером в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.

Ранее в России проводился эксперимент по упрощенной выдаче лицензий и разрешений. Вывод выдачи таких документов на портал госуслуг и сокращение избыточных требований к претендентам признали успешными.

Теперь на портале можно получить более 400 видов наиболее массовых разрешений и 51 вид лицензий для бизнеса, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Совещание посвящено развитию угольной отрасли. Вторым вопросом глава государства обсудил с кабмином вопросы, связанные с планом реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

 Строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом может начаться в 2024 году, заявлял ранее министр транспорта Роман Старовойт.

#Экономика #Владимир Путин #правительство #документы #госуслуги #магистраль #Совещание #лицензии #Дмитрий Григоренко #всм москва-петербург
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 