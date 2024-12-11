Россияне массово жалуются на сбой в работе WhatsApp*, передает сайт мониторинга «Cбой.рф».

Многим не удаётся отправлять сообщения и совершать звонки. За сегодняшний день более 2300 пользователей зафиксировали неполадки в работе мессенджера.

По данным сайта, проблемы могут возникнуть из-за аварии или технического сбоя.

Ранее массовый сбой WhatsApp и Telegram, по данным Роскомнадзора, был связан с DDoS-атакой на операторов связи.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации мессенджера WhatsApp признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.