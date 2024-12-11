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Хирурги ЦКБ впервые провели операцию на глаза с редким генным заболеванием

Во время первой операции мальчику не провели генетическую диагностику, а повторно прооперировать его с редким осложнением согласились только в ЦКБ.
Карина Тазетдинова 2024-12-11 21:36:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сложнейшую операцию на глаза с осложнением, за которую никто не хотел браться, впервые провели хирурги Центральной клинической больницы Управ-делами Президента.

У Добрыни редкое генетическое заболевание — аниридией, то есть отсутствием радужной оболочки глаза. Диагноз долгое время не могли поставить. В больнице, где делали предыдущую операцию, не провели генетическую диагностику, а повторно прооперировать пациента с редким осложнением согласились только в ЦКБ.

Мальчику установили подготовительную пластину и через пол года, когда своя роговица потолстеет и к ней возможно будет подшить донорскую. После операции он смог вернуться домой в Новочебоксарск, но остался на домашнем обучении, чтобы не занести инфекцию.

Несмотря на то, что вредоносный ген всё равно помутнит донорскую роговицу, кератопротез останется прозрачным - это шанс Добрыни снова увидеть мир.

#больница #Операция #ЦКБ #генетическое заболевание #аниридия #редкое заболевание
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