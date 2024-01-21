Двое россиян находились на борту упавшего в Афганистане самолета

Два гражданина России находились на борту гражданского самолета, упавшего в провинции Бадахшан на границе с Таджикистаном в Афганистане. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным Росавиации, всего на борту воздушного судна находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Сообщается, что самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршрутку Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Как утверждается, борт зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов Российской Федерации.

В Росавиации сообщили, что находятся в контакте с авиационными властями Исламской Республики Афганистан и Республики Таджикистан. В настоящий момент ведутся поиски воздушного судна.