МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Новосибирской области автобус с 45 пассажирами опрокинулся в кювет

На данный момент за медицинской помощью обратились три человека.
Карина Тазетдинова 2024-12-11 17:05:15
© Фото: mvd_54, Telegram

В Новосибирской области автобус, внутри которого находились 45 пассажиров, опрокинулся в кювет после столкновения с грузовиком, сообщили в полиции.

«Предварительно установлено, что в 18.30 на автомобильной дороге в Новосибирском районе в результате столкновения грузового автомобиля и автобуса», - следует из сообщения.

За медицинской помощью обратились три человека. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Отмечается, что экипаж находился недалеко от места аварии и смог оперативно приехать для помощи в эвакуации.

ДТП произошло на маршруте площадь Калинина - Французский квартал, предварительно, в 18.30. Подробной информации о пострадавших пока нет.

#в стране и мире #авария #ДТП #пострадавшие #автобус #госавтоинспекция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 