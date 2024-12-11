В Новосибирской области автобус с 45 пассажирами опрокинулся в кювет

В Новосибирской области автобус, внутри которого находились 45 пассажиров, опрокинулся в кювет после столкновения с грузовиком, сообщили в полиции.

«Предварительно установлено, что в 18.30 на автомобильной дороге в Новосибирском районе в результате столкновения грузового автомобиля и автобуса», - следует из сообщения.

За медицинской помощью обратились три человека. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Отмечается, что экипаж находился недалеко от места аварии и смог оперативно приехать для помощи в эвакуации.

ДТП произошло на маршруте площадь Калинина - Французский квартал, предварительно, в 18.30. Подробной информации о пострадавших пока нет.