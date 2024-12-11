МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова призвала россиян воздержаться от поездок в США

Поездки без необходимости чреваты для россиян серьезными рисками.
Виктория Бокий 2024-12-11 15:02:56
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян воздержаться от поездок в США и союзные им государства-сателлиты, если нет на то необходимости.

По словам дипломата, такие поездки чреваты для россиян серьезными рисками, так как граждане РФ стали для Вашингтона объектом охоты.

«В условиях усиливающейся конфронтации в российско-американских отношениях, балансирующих по вине официального Вашингтона на грани разрыва, поездки в США частным образом или по служебной необходимости чреваты серьезными рисками», - подчеркнула Захарова на брифинге.

В первую очередь среди стран-союзников США, куда не рекомендуется въезжать гражданам России, Захарова отметила Канаду и, за небольшим исключением, страны Евросоюза.

#в стране и мире #сша #Мария Захарова #МИД РФ #Вашингтон #россияне #поездки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 