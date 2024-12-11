Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян воздержаться от поездок в США и союзные им государства-сателлиты, если нет на то необходимости.

По словам дипломата, такие поездки чреваты для россиян серьезными рисками, так как граждане РФ стали для Вашингтона объектом охоты.

«В условиях усиливающейся конфронтации в российско-американских отношениях, балансирующих по вине официального Вашингтона на грани разрыва, поездки в США частным образом или по служебной необходимости чреваты серьезными рисками», - подчеркнула Захарова на брифинге.

В первую очередь среди стран-союзников США, куда не рекомендуется въезжать гражданам России, Захарова отметила Канаду и, за небольшим исключением, страны Евросоюза.