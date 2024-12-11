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Сила творчества: артисты «Лейся, песня» рассказали о концертах на передовой

Музыканты выступали в Афганистане, Чечне, на базе Хмеймим в Сирии, с 2016 года - в Донбассе, выезжали с концертами для военнослужащих в зону спецоперации.
2024-12-11 13:40:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Музыканты известного советского вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня» стали участниками проекта Центрального дома Российской армии «Время быть вместе». На встрече в ЦДРА артисты Анатолий Мешаев, Владимир Калмыков, Екатерина Ефименко и Николай Волегов вместе с продюсером Евгением Красноженом поделились воспоминаниями о «звездной» эпохе и концертах в горячих точках.

Ансамбль выступал в Афганистане, Чечне, на базе Хмеймим в Сирии, с 2016 года - в Донбассе, выезжал с концертами для военнослужащих в зону СВО, участвовал в акциях фронтовой концертной бригады.

Концерты неоднократно прерывались огнем противника, но это никак не влияло на желание артистов и дальше поддерживать бойцов своим творчеством. Ведь миссия ансамбля, по словам его участников, это объединение людей разных возрастов с помощью песен.

«Песни всех очень вдохновляют в боевой обстановке, с ними, как отметили бойцы, можно и до Берлина дойти», - вспоминает слова одного из бойцов за «ленточкой» продюсер Евгений Красножен.

Красножен поделился случаем, который произошел после одного из концертов в Донбассе за «ленточкой». По его словам, «буханка» с артистами двигалась вдоль лесополосы, когда дорогу преградили несколько автомобилей с вооруженными людьми. Они заявили, что не успели сфотографироваться с музыкантами. Тогда бойцы признались, что в их подразделении служат воины трех поколений. Представители старшего выросли на песнях ансамбля, под них женились, трудились и жили.

Зрители - учащиеся московских кадетских классов, слушатели военно-учебных центров Минобороны России и военнослужащие ВС РФ - с теплом встретили выступление исполнителей памятных и до сих пор любимых народом песен, таких как «Прощай», «Обручальное кольцо», «Родная земля» и «Где же ты была».

«Нельзя за один день привить любовь к Родине. Это долгий путь воспитания, основанный на понимании истории, культуры и ценностей своего народа. Проект "Время быть вместе" предоставляет молодым людям возможность не только узнать о важных событиях, но и самостоятельно анализировать информацию, формируя собственное мнение», - сказала солистка ансамбля Екатерина Ефименко.

Участники встречи могли задать свой вопрос артистам. Затем состоялся небольшой концерт, на котором звучали знаменитые хиты ансамбля.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

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© Минобороны России
#Минобороны #в стране и мире #концерт #ВИА «Лейся, песня» #ансамбль #Время быть вместе
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