Подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять оперативные задачи на Купянском направлении. Вооруженные силы России отразили пять контратак противника в районах населенного пункта Синьковка и озера Лиман. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Мотострелковые соединения группировки во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отразили пять контратак штурмовых групп 30-ой, 32-ой, 60-ой механизированных и 57-ой мотопехотной бригад, усиленных бронетехникой, в районах Синьковки и озера Лиман», - рассказал Зыбинский.

Офицер также сообщил, что на направлении Терны - Житловка противник попытался провести четыре контратаки штурмовыми группами 38-ого отдельного стрелкового батальона на позиции Вооруженных сил России.

«В результате стрелкового боя при поддержке огня артиллерии группировки все контратаки отражены, позиции не утрачены», - сказал начальник пресс-центра группировки «Запад».

По его словам, потери ВСУ на Купянском направлении составили до 150 военнослужащих и три миномета.

Ранее Сергей Зыбинский рассказал об уничтожении двух украинских танков Т-64 российским расчетом гаубицы «Мста-С» на Купянском направлении. Это было сделано высокоточным боеприпасом «Краснополь» в районе Песчаного.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.