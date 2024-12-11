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В Красноярске арестовали водителя после смерти девушки на тюбинге

Водителю может грозить до пяти лет тюрьмы. Он вез девушек на «ватрушке», которая была привязана тросом к его машине.
Ирина Егорова 2024-12-11 11:50:38
© Фото: mvd_24, Telegram

Водитель, который прокатил девушек на тюбинге в Красноярске, заключен под стражу на два месяца. Соответствующее решение вынес Центральный районный суд Красноярска.

Фигуранту уголовного дела 27 лет. Ему может грозить до пяти лет тюрьмы по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Напомним, что водитель катал двух девушек на привязанной к его машине «ватрушке». Во время экстремального заезда неуправляемый на скорости тюбинг вылетел на встречку, где столкнулся с легковушкой. Момент смертельного ДТП попал на камеру видеорегистратора. 

Водитель иномарки был в трезвом состоянии и двигался без нарушений ПДД - ехал со скоростью менее 40 км/ч. В результате столкновения 17-летняя девушка скончалась до приезда скорой помощи, ее 20-летняя подруга находится в больнице с тяжелыми травмами. 

#в стране и мире #авария #арест #ДТП #суд #красноярск #водитель #тюбинг #ватрушка
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