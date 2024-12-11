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Огненная вспышка, убившая двух жителей Омска, попала на видео

Трагедия произошла во время ремонта грузовика, который был заправлен газом.
Сергей Лебедев 2024-12-11 11:36:13
© Фото: sledcom_omsk, Telegram © Видео: sledcom_omsk, Telegram

В Омске ночью двое мужчин заживо сгорели в гараже. Во время ремонта грузовика, который был заправлен газом, произошло сильное воспламенение. Кадры трагедии показало региональное управление СК России.

По предварительной информации, происшествие случилось в результате нарушения правил пожарной безопасности. Сейчас следователи устанавливают точную причину ЧП.

«Во время пожара мужчины , 40 и 48 лет, погибли», - уточнили в ведомстве.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за причинение смерти по неосторожности двум лицам.

#пожар #происшествие #МЧС #Трагедия #видео #огонь #СК РФ
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