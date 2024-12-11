В Москве на аукционе продадут шедевры Айвазовского и Репина

Самая крупная аукционная площадка России готовится к главному событию декабря - на кону один миллиард рублей. На продажу выставляются неизвестные работы знаменитых русских художников. Так, «Галатская башня» Ивана Айвазовского начальной стоимостью в 150 млн рублей - абсолютный рекорд внутреннего рынка. Произведения главного русского мариниста вызывают у публики и коллекционеров особый интерес.

По словам искусствоведов, эта работа наиболее ценна, потому что это один из первых видов на Галатскую башню, который изобразил Айвазовский.

Выставляется на самую крупную в России площадку по продаже предметов искусства то, что долгие годы было скрыто от посторонних глаз. Собрание такого уровня могло бы легко составить основу небольшого музея русского искусства.

Один из самых уникальных лотов коллекции - работа Ильи Репина этюд к «Садко в подводном царстве».

Директор аукционного холдинга Ольга Русакова поделилась, что сейчас у них есть возможность выставлять те работы, которые раньше не имели шанса даже попасть на российские аукционы.

«Отдельный приятный плюс, что шедевры остаются у нас, в руках российских коллекционеров, в значимых коллекциях внутри страны, и это тоже важно», - подчеркнула Ольга Русакова.

До 15 декабря коллекцию могут увидеть все желающие. Сотрудники аукционного дома смогут рассказать и показать каждое произведение искусства.