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В Нижнем Новгороде гражданин ФРГ пытался подорвать ж/д по заданию Киева

ФСБ показала переписку гражданина Германии и России с украинским куратором, который дал четкую инструкцию о подрыве железнодорожных путей в Нижнем Новгороде.
Ирина Егорова 2024-12-10 09:59:31
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала в Нижнем Новгороде гражданина России и Германии, который по заданию украинских спецслужб готовил диверсию на железной дороге.

В квартире, где проживал мужчина 2003 года рождения, силовики обнаружили и изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство. Также обнаружена переписка с представителями украинских спецслужб с фактами о планируемом преступлении. Там украинский куратор дает четкую инструкцию о том, как и где заложить СВУ. 

«В ноябре 2024 года он за обещанное куратором денежное вознаграждение осуществлял подготовку диверсии на участке железнодорожного полотна в г. Нижний Новгород с использованием обнаруженного у него СВУ», - говорится в сообщении.

До подготовки к этой диверсии задержанный занимался поджогами и рисовал граффити, за что получил 2 500 рублей. Он сам признался в этом на допросе ФСБ.

#Нижний Новгород #ФСБ #Киев #Задержание #Железная дорога #подрыв #мужчина
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