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У автобуса с пассажирами отказали тормоза в Амурской области

В результате аварии пострадал только водитель.
Ирина Егорова 2024-12-10 07:49:24
© Фото: Амурская правда, Вконтакте © Видео: Амурская правда, Вконтакте

Пассажирский автобус в селе Чигири Благовещенского округа попал в жесткое ДТП в гололед. Он протаранил легковушку, снес светофор, дорожный знак и влетел в дерево. По словам водителя, у транспорта отказали тормоза. Кадры из салона автобуса в момент аварии снял один из пассажиров.

«У автобуса тормоза отказали. Мы несемся!», - говорит он и снимает происходящее на видео.

Водитель как мог предупредил пассажиров и попросил их крепче держаться. Спустя пару секунд - жесткие кадры остановки.

В результате аварии, пострадал только водитель, сообщает пресс-служба СК по региону. Именно он виноват в аварии, считают инспекторы. В Госавтоинспекции Амурской области сообщили, что водитель 1956 года рождения не выбрал безопасную скорость с учетом дорожных условий в виде гололеда. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

#в стране и мире #Амурская область #авария #ДТП #автобус #ГАИ
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