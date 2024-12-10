У автобуса с пассажирами отказали тормоза в Амурской области

Пассажирский автобус в селе Чигири Благовещенского округа попал в жесткое ДТП в гололед. Он протаранил легковушку, снес светофор, дорожный знак и влетел в дерево. По словам водителя, у транспорта отказали тормоза. Кадры из салона автобуса в момент аварии снял один из пассажиров.

«У автобуса тормоза отказали. Мы несемся!», - говорит он и снимает происходящее на видео.

Водитель как мог предупредил пассажиров и попросил их крепче держаться. Спустя пару секунд - жесткие кадры остановки.

В результате аварии, пострадал только водитель, сообщает пресс-служба СК по региону. Именно он виноват в аварии, считают инспекторы. В Госавтоинспекции Амурской области сообщили, что водитель 1956 года рождения не выбрал безопасную скорость с учетом дорожных условий в виде гололеда. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.